Domani i funerali di Andrea Mellone, morto a 17 anni in un incidente. Il commiato a Marano di Napoli Domenica 4 febbraio alle 16.30 alla chiesa della Santissima Immacolata a Marano di Napoli, i funerali del giovane Andrea, morto in un tragico incidente.

La comunità di Marano di Napoli è sotto choc per la tragica morte di Andrea Mellone, 17 anni, deceduto a seguito di un incidente stradale. Il giovane era figlio di Gennaro Mellone, bancario di professione ma grande amante delle arti, in particolare quelle canore, promotore di eventi culturali e molto noto nella zona Nord di Napoli.

Il giovane Andrea era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. È deceduto, purtroppo, poco dopo, mentre l'ambulanza lo trasportata all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Sulla vicenda sono aperte le indagini della Polizia Locale di Napoli. Il fatto è avvenuto in via dei Ciliegi, zona via Nuova Toscanella, quartiere Chiaiano, giovedì 1 febbraio. «Un incidente stradale ha strappato alla nostra terra un ragazzino meraviglioso» scrive chi conosceva il giovane e i genitori. L'ultimo saluto ad Andrea e il conforto ai parenti provati dalla perdita sarà possibile domenica 4 febbraio alle 16.30 presso la chiesa della Santissima Immacolata a Marano di Napoli.