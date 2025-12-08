Napoli-Juventus, 115 veicoli rimossi col carro attrezzi e 4 parcheggiatori abusivi denunciati

Immagine di repertorio

Oltre cento veicoli, tra scooter e automobili, rimossi col carro attrezzi perché parcheggiati in divieto di sosta, quattro parcheggiatori abusivi multati e denunciati, più diverse sanzioni emesse per violazioni al Codice della Strada e all'Ordinanza Sindacale in merito agli eventi pubblici: si chiudono così i controlli svolti dalla Polizia Locale di Napoli davanti e nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove, nella serata di ieri, 7 dicembre, la squadra azzurra ha affrontato la Juventus vincendo per 2 a 1.

Nota particolarmente dolente, ma ormai prassi consolidata, quella dei veicoli parcheggiati in sosta vietata: ieri i carro attrezzi ne hanno prelevati 115, lasciati presumibilmente dai tifosi nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo, e sono stati contestati 131 verbali per infrazioni al Codice della Strada; numeri non troppo distanti da quelli della partita tra il Napoli e l'Inter del 25 ottobre (finita 3-1 per gli azzurri), quando a tornare a piedi furono i proprietari di 110 automobili. Immancabili, in situazioni del genere, anche i parcheggiatori abusivi: a seguito dei controlli mirati, quattro di loro sono stati verbalizzati e denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Le operazioni messe in campo della Polizia Locale hanno riguardato anche il rispetto delle normative amministrative e commerciali: sono state elevate sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico (ai sensi dell'articolo 20 del Cds); relative al divieto di vendita di alcolici in vetro (Ordinanza Sindacale n.15 del 01/08/25) e alla non corretta differenziazione dei rifiuti. Sono state riscontrate, infine, violazioni per la somministrazione di alimenti e bevande in aree non autorizzate.