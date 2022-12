“Napoli invasa dai turisti come Taiwan, a San Gregorio Armeno senso unico pedonale per la folla” la Cnn L’emittente tv statunitense dedica un articolo a via San Gregorio Armeno e al nuovo piano traffico pedonale: “Sulla scia di Taiwan che sta diventando un “inferno vivente”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Napoli come Taiwan" per la Cnn, con i vicoli stretti del centro presi d'assalto dai turisti e tanta folla da non riuscire a camminare. L'emittente televisiva americana dedica un servizio a via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi famosa in tutto il mondo, meta anche dei croceristi, e al nuovo dispositivo di traffico che prevede il senso unico pedonale a salire, per evitare "ingorghi" umani. E scatta il parallelismo con il paradiso tropicale dell'estremo oriente, che per l'emittente statunitense, nello stesso articolo, dopo la fine delle restrizioni per la pandemia del Covid19, starebbe "diventando un ‘inferno vivente'" ("a living hell").

La Cnn dedica un articolo a San Gregorio Armeno

L'articolo della CNN, dal titolo "Italy implements one-way foot traffic in ‘dangerously' overtouristed street", risale al 7 dicembre scorso. A pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo piano traffico pedonale inaugurato dal Comune di Napoli – che però sta raccogliendo critiche sia dai turisti che dai maestri delle botteghe. In alcuni giorni e fasce orarie, infatti, la calca è talmente tanta che nelle strade dei Decumani non si riesce a camminare. Il senso unico di circolazione, poi, non consente a chi si attarda di poter raggiungere i propri parenti e amici, mentre per tornare indietro il giro è davvero lunghissimo. L'articolo della CNN non si sofferma, però, sulle criticità emerse del dispositivo, sottolineando piuttosto il sovraffollamento ce si sta registrando per alcune mete turistiche.

"Napoli è come Taiwan"

"Sulla scia di Taiwan che sta diventando un "inferno vivente" – scrive la CNN – una città in Italia ha introdotto un sistema a senso unico in una delle sue strade turistiche più popolari. Non così insolito, si può pensare, ma questo è un sistema a senso unico per i pedoni, tale è il numero di visitatori. Via San Gregorio Armeno, a Napoli, è da sempre uno dei luoghi più frequentati dai visitatori. Per secoli, gli artigiani hanno realizzato qui presepi, o scene della Natività, e la stradina ha esposizioni su entrambi i lati non solo di presepi ma anche di altre statuette, figure di calciatori e persino politici. Ma con Napoli che sta vivendo un boom turistico quest'anno, la stradina è sovraccarica di visitatori, in particolare ora, nel periodo che precede il Natale".