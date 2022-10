Napoli, incendio in casa a Poggioreale, appartamento divorato dalle fiamme: arrivano i pompieri A fuoco una casa in via Santa Lucia alle Filippine di Brecce a Sant’ Erasmo, nel quartiere Poggioreale, attorno alle ore 10. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina in una casa in via Santa Lucia alle Filippine di Brecce a Sant' Erasmo, nel quartiere Poggioreale. Le fiamme sono divampate attorno alle ore 10,00 e in poco tempo hanno divorato l'abitazione, posta al quarto piano di un palazzo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme, evitando che l'incendio potesse propagarsi anche alle abitazioni circostanti. Non si registrano feriti al momento.

Sono in corso le indagini per capire quale possa essere stata l'origine del rogo. Al momento non si conoscono le cause. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, al momento, non ci sarebbero né vittime, né persone rimaste ferite dall'incendio. L'intervento tempestivo dei pompieri, per fortuna, ha evitato il peggio. I Vigili del Fuoco sono accorsi subito sul posto e hanno domato l'incendio, con l'ausilio di APS, l'autopompa serbatoio, dell'ABP l'Autobotte e di una autoscala. L'immediata risposta dei vigili del fuoco , ha evitato che si propagasse agli appartamenti soprastanti, scongiurando ulteriori danni.

Ieri sera fumo dal parrucchiere in via Bellini

I vigili del fuoco erano già intervenuti ieri sera, in via Bellini, zona della movida, per un principio di incendio in un salone di parrucchieri. Dal negozio Erry&G ha cominciato ad uscire del fumo nero. Subito si è pensato al peggio e c'è stata paura in strada tra i numerosi clienti dei baretti che si trovano in zona. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, con la squadra 18/B del distaccamento centro storico. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, per fortuna, prima che si potesse innescare un incendio vero e proprio.