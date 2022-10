Fumo dal negozio di parrucchieri in via Bellini a Napoli, paura tra la folla in strada per la movida A fuoco un negozio di parrucchieri che si trova nella strada della movida. Paura tra i clienti dei baretti. Le fiamme domate dai pompieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Principio di incendio in un salone di parrucchieri in via Bellini, al centro storico di Napoli, ieri sera. Dal negozio Erry&G che si trova in una delle strade più frequentate dai giovani della movida, improvvisamente ha cominciato ad uscire una densa coltre di fumo nero. Subito si è pensato al peggio e c'è stata paura in strada tra i numerosi clienti dei baretti che si trovano in zona. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, con la squadra 18/B del distaccamento centro storico, capitanata dal capo squadra Giovanni Lamitelli. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, per fortuna, prima che si potesse innescare un incendio vero e proprio.

All'origine forse un corto circuito

Sono attualmente in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, a quanto apprende Fanpage.it, ad ogni modo, l'incendio non avrebbe origine dolosa. Si sarebbe trattato, invece, di un corto circuito innescatosi all'interno del locale. Quest'ultimo avrebbe provocato pochi danni, ma solo tanto fumo e panico. All'interno per fortuna non si sarebbe sviluppato nessun incendio, grazie soprattutto al tempestivo arrivo dei vigili del fuoco.

Stamattina, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti in una casa in via Santa Lucia alle Filippine di Brecce a Sant' Erasmo, nel quartiere Poggioreale, per un incendio all'interno dell'abitazione. Le fiamme, in questo caso, sono divampate attorno alle ore 10,00 e in poco tempo hanno divorato l'appartamento che si trova al quarto piano di un palazzo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme, evitando che l'incendio potesse propagarsi anche alle abitazioni circostanti. Non si registrano feriti al momento.