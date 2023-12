Napoli in versione Disney Pixar: i quadretti venduti a 5 euro sulle bancarelle I disegni dei Quartieri di Napoli in stile Disney Pixar diventano quadretti in vendita nei mercatini di Natale a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le immagini dei quartieri di Napoli ridisegnati come se fossero in un film Disney Pixar e create dall'Intelligenza Artificiale sono diventate virali sul web solo poche settimane fa. Adesso, quei disegni nati per divertimento sono diventati dei quadretti, venduti sulle bancarelle nei mercatini di Natale di Napoli a 5 euro ciascuno.

Così, chiunque può portarsi a casa un dipinto del proprio quartiere in versione fatata o regalarlo come una strenna natalizia da impacchettare sotto l'albero il 25 dicembre. Quelle immagini nelle scorse settimane sono diventate popolarissime. Pubblicate sui giornali, condivise e rilanciate su chat e social network, come TikTok, Facebook e Instagram. Il segreto del successo forse va ricercato nella voglia di sognare una città migliore e ideale, che pervade ancora grandi e piccini.

I quartieri di Napoli in stile Disney Pixar venduti nei mercatini a Napoli

Una vera e propria invasione di immagini, la cui paternità va attribuita a Daniele Vergone, studente, e a Nino Crispo, promoter turistico, autori della "ricetta" che contiene i parametri che hanno consentito all'IA di ricreare i quartieri partenopei come se fossero illustrazioni sulle locandine della Disney Pixar, la famosa casa di produzione di film d'animazione in grafica digitale americana. Così hanno spopolato le immagini di Mergellina, del murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, del Castel dell'Ovo, del Maschio Angioino, delle 13 discese (le rampe di Sant'Antonio a Posillipo), Ponticelli. E, ancora, di Secondigliano, Bagnoli, Forcella e dell'aeroporto di Capodichino.

I quadretti in vendita sulle bancarelle di Napoli attingono a quel campionario, stampati, però, su formato di legno. Facili da appendere alle pareti e utili per decorare le stanzette di casa. Chiunque, ad ogni modo, può creare le proprie locandine personalizzate utilizzando programmi di IA come Bing Image Creator o Midjourney. Fanpage.it ha realizzato una guida passo passo per spiegare come si realizza una locandina Disney Pixar utilizzando l'intelligenza artificiale e i suoi prompt.

Negli stessi giorni ci ha provato anche il Parco Archeologico di Pompei. Ha chiesto all'Intelligenza Artificiale di ridisegnare gli scavi come se fossero un'antica città in un film Disney Pixar. Gli archeologi hanno deciso di giocare con il trend del momento. Uno scherzo senza pretese scientifiche. Un esperimento che ha svelato tutte le grandi potenzialità che sono insite nell'uso dell'IA.

Un momento magico per il mondo Disney Pixar a Napoli, considerando che proprio in questi giorni, la città è stata scelta dalla Disney per lanciare la campagna natalizia ispirata al nuovo film "Wish" che celebra i 100 anni della casa di animazione di Topolino e di migliaia di altre magie in cartoon, nata il 16 ottobre 1923. Nel giorno dell'Immacolata si è tenuto un party esclusivo al Maschio Angioino. Le immagini del film sono state proiettate sulla facciata del Castel Nuovo dal quale poi sono partiti i fuochi di artificio, visibili in gran parte della città.