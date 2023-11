Gli Scavi di Pompei come se fossero un film Disney Pixar: il Parco Archeologico disegnato dall’IA L’esperimento del Parco Archeologico di Pompei: “È un gioco per divertirsi, c’è ancora molto da migliorare”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine creata da IA e pubblicata dal Parco Archeologico di Pompei

I celebri Scavi di Pompei ridisegnati come se fossero un'antica città in un film Disney Pixar. Anche il Parco Archeologico decide di giocare con il trend del momento e chiede aiuto all'Intelligenza Artificiale per ricostruire l'antica colonia romana. Uno scherzo, ovviamente, senza pretese scientifiche. Il risultato, infatti, lascia campo largo alla fantasia, con una Pompei in stile londinese, con le colonne al posto dei comignoli. O, ancora, colorate automobili che sfrecciano tra cardines e decumani, in un paesaggio dalle sfumature fantasy. Ma l'esperimento svela tutte le grandi potenzialità che sono insite nell'applicazione dell'IA a campi ancora vergini.

Immagine creata da IA e pubblicata dal Parco Archeologico di Pompei

Ne sono consapevoli anche al Parco Archeologico di Pompeii, che nel post sul suo profilo Facebook ufficiale scrive: "Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale come potrebbe essere l'antica città di Pompei in un film-cartoon della Pixar.Ecco una originale risposta, non male… ma ancora molto migliorabile!". Tra i tanti commenti a corredo c'è chi è entusiasta, ma anche chi storce il naso: "Interessante, e curioso – si legge in un commento – Ma lasciamo che siano gli archeologi e gli storici con il loro studio e esperienza a ricostruire come fossero le antiche città". Al che il Parco Archeologico risponde: "È stato solo un giochino per divertirci. Questa intelligenza artificiale deve ancora migliorare un bel po'".

Immagine creata da IA e pubblicata dal Parco Archeologico di Pompei

Mentre in un altro commento si legge: "L'interpretazione umana attraverso la mano artistica, espressione di sensibilità, intelligenza e osservazione e una delle poche cose che ci rimane e ci appartiene come specie, non dovrebbe essere sostituita da macchine e processi digitali. La creatività è una delle poche gioie che veramente definisce ciò che siamo e che ci ha accompagnato da sempre, è tremendo vedere il tocco umano svanire".

Creare una locandina in stile Disney Pixar con l’intelligenza artificiale è molto semplice. Lo ha spiegato Fanpage.it negli scorsi giorni. Basta utilizzare Bing Image Creator o Midjourney per poter fare una locandina di questo tipo. Qualche giorno fa sono diventate virali le immagini dei quartieri di Napoli costruite proprio in questo modo.