I quartieri di Napoli se fossero un film Pixar Disney realizzati grazie all’intelligenza artificiale Napoli diventa un film della Pixar Disney: merito dell’intelligenza artificiale e della fantasia.

A cura di Redazione Napoli

Il disegno è morbido, fatato, come nelle favole raccontate dalla Pixar e dalla Disney. Un po' l'abbiamo sognato tutti, finire in un mondo colorato e senza problemi. Forse per questo le locandine Pixar prodotte con l'intelligenza artificiale sono diventate "virali" su Tiktok, Facebook e Instagram: perché in fondo tutti abbiamo sognato almeno una volta di trovarci in un mondo più tranquillo di questo. Nessuno però aveva pensato di trasformare quartieri e luoghi di attrazione di Napoli in poster come quelli della celebre casa di animazione .

Nessuno prima di Daniele Vergone, studente e di Nino Crispo, promoter turistico: è a loro che dobbiamo l' "invasione" sui social network di queste immagini prodotte fornendo all'AI determinati parametri. Ci sono Mergellina, il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, il Castel dell'Ovo, il Maschio Angiono, le 13 discese (le rampe di Sant'Antonio a Posillipo). Ma c'è anche Ponticelli, c'è Forcella, l'aeroporto di Capodichino. Tantissimi i commenti ma soprattutto tantissime le richieste: ognuno vuole il suo rione, la sua strada, il suo palazzo con una caratteristica particolare che lo distingue dalle altre.

Come si realizza una locandina di Disney Pixar con l’intelligenza artificiale?

Serve accedere a Bing Image Creator o Midjourney per poter realizzare una locandina convincente e simpatica. Unico neo: l'intelligenza artificiale non riconosce bene le parole, quindi è possibile che i nomi in italiano contengano errori o siano proprio sbagliati. Fanpage.it ha realizzato una guida passo passo per spiegare come si realizza una locandina Disney Pixar.