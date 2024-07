video suggerito

Dove abitano oggi i napoletani che guadagnano meno A Napoli ci sono interi quartieri dove il reddito medio dichiarato dai cittadini è di appena 14mila euro all’anno. La mappa zona per zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli ci sono interi quartieri dove il reddito medio dei cittadini è di appena 14mila euro all'anno. Meno della metà di quello di Milano, che supera i 37mila euro. Un napoletano su due (48%) dichiara di non raggiungere i 15mila euro annui. Ma le differenze tra le varie zone della città possono essere anche molto grandi. A Posillipo, per esempio, si superano i 48mila euro. Mentre nelle aree del quartiere Mercato, a Porta Nolana ed al Rione Sant'Erasmo – tutte nel centro storico ed a ridosso dell'area della Stazione Centrale di piazza Garibaldi – il reddito medio dichiarato è 14.097 euro all'anno. Il più basso in città.

Il rapporto dell'Osservatorio sull'economia e società di Napoli

A disegnare la mappa delle retribuzioni a livello cittadino è l’Osservatorio Economia e Società Napoli, nato in collaborazione con il Comune di Napoli, che ha pubblicato i dati quartiere per quartiere. Bisogna fare attenzione, però, a leggere questi numeri. Avere un quadro di quanto si guadagna – o almeno si dichiara di guadagnare – non deve diventare un'operazione di ghettizzazione. Può essere piuttosto un valido strumento per le istituzioni, per programmare interventi di welfare e politiche sociali.

Per studiare soluzioni e progetti che possano aiutare a ridurre il divario ed a migliorare le condizioni di vita degli abitanti nelle zone più svantaggiate. Non bisogna confondere, soprattutto, il reddito pro capite con il capitale umano, che spesso proprio nei quartieri cosiddetti di periferia trova esempi di grande valore e successo.

La mappa dei redditi in città

Da qui, lo studio sulle retribuzioni, diviso per quartieri, pubblicato dal Comune di Napoli. Il primo rapporto di questo tipo realizzato finora. Dal report, di cui Fanpage.it si è già occupata, emerge una città che potrebbe essere raggruppata in tre aree: 1) Nord-Orientale, 2) Collinare Posillipo, 3) Area occidentale-centro storico, con enormi differenze tra le varie zone della città. A Posillipo, come detto, il reddito medio pro capite è circa 3 volte e mezzo quello della zona del Mercato.

A Napoli il reddito medio annuo lordo dichiarato è tra i più bassi tra le grandi città italiane: 22.600 euro, rispetto ai 37.200 euro di Milano, 29.500 euro di Bologna, 28.600 di Roma. Il 48% dei contribuenti dichiara meno di 15mila, a Milano sono il 39%, a Roma il 38%, a Bari e Palermo rispettivamente 43% e 47%. Napoli presenta il più basso tasso di contribuenti sulla popolazione residente rispetto alle altre grandi città: 53%.

Di seguito la mappa del reddito per quartiere in ordine crescente:

Mercato, Porta Nolana, Rione Sant'Erasmo: 14.097 euro

San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano: 15.630 euro

Ponticelli-Barra: 15.763 euro

San Giovanni a Teduccio: 15.906 euro

Piscinola, Miano: 16.241 euro

San Carlo all'Arena: 17.123 euro

Poggioreale: 17.274 euro

Pianura-Soccavo: 18.292 euro

Stella-San Lorenzo: 19.052 euro

Bagnoli: 19.319 euro

Fuorigrotta: 21.403 euro

Chiaiano: 27.021 euro

Arenella: 29.025 euro

Vomero: 38.393 euro

Chiaia: 39.847 euro

Posillipo: 48.161 euro