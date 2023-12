Disney sceglie Napoli: show al Maschio Angioino, proiezioni e fuochi per il film “Wish” Disney a Napoli: campagna marketing di Natale ispirata al nuovo film “Wish” che celebra i 100 anni della Disney, con delle spettacolari proiezioni sul Maschio Angioino.

A cura di Redazione Napoli

239 CONDIVISIONI condividi chiudi

Disney sceglie Napoli per lanciare la campagna natalizia ispirata al nuovo film, "Wish" che celebra i 100 anni della casa di animazione di Topolino e di migliaia di altre magie in cartoon, nata il 16 ottobre 1923. Nel giorno dell'Immacolata a Napoli, party esclusivo al Maschio Angioino e per tutti gli altri una spettacolare sessione di proiezioni di animazioni ispirate a "Wish" sul lato di sinistra del Castello, visibili dunque a tutti coloro che si trovavano nella zona dei Cavalli di Bronzo e di piazza Municipio. Moltissime persone sono rimaste sorprese: dell'evento si sapeva poco o nulla in città e grande stupore hanno suscitato sui social le immagini e i video delle proiezioni e degli spettacolari fuochi d'artificio finali, stile Disneyland.

Il film "Wish" di Disney

Lo show Disney proposto a Napoli per la prima volta, sarà replicato a Roma (10 dicembre. piazza San Silvestro) a Torino (16 dicembre, piazza Bodini) e Milano il 18 in largo Treves. Tutto per far parlare di "Wish" il film d'animazione diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn che celebra il 100º anniversario dei Walt Disney Animation Studios. "Wish" narra la storia della stella dei desideri, simbolo della casa di produzione di Walt Disney , stella che appare anche in altri lungometraggi come Pinocchio. Fra i doppiatori italiani ci sono Gaia che presta la sua voce ad Aisha, Michele Riondino che è Re Magnifico e Amadeus, Valentino.