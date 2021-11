Napoli ha un nuovo ristorante stellato: è Aria di chef Paolo Barrale, al centro storico La Guida Michelin 2022, presentata il 23 novembre, ha decretato un nuovo ristorante stellato a Napoli: Aria, nei pressi di piazza Bovio, nel centro storico.

A cura di Valerio Papadia

Chef Paolo Barrale celebra la prima Stella Michelin per Aria

Nel pomeriggio del 23 novembre, in Franciacorta, è stata presentata la Guida Michelin 2022: in diretta streaming, tre le altre cose, sono stati annunciati i ristoranti che hanno ricevuto la prima Stella, quelli che l'hanno confermata e quelli che l'hanno persa. Il bilancio è molto positivo per la Campania, che guadagna 5 nuovi ristoranti con Una Stella e due nuovi ristoranti con Due Stelle; soltanto il ristorante Le Colonne di Rosanna Marziale, a Caserta, purtroppo perde la Stella. Tra le new entry nella Guida Michelin, c'è il ristorante Aria: Napoli ha così guadagnato un nuovo ristorante stellato, il quinto in città.

Aria, primo ristorante stellato al centro storico di Napoli

Aria, come detto, è il quinto ristorante stellato a Napoli, il primo però che sorge nel centro antico della città: il locale si trova infatti in via Loggia dei Pisani, a due passi da piazza Giovanni Bovio, o piazza Borsa come la chiamano i napoletani. La cucina è guidata da chef Paolo Barrale e dalla sua brigata. Il ristorante Aria, dopo una lunga gestazione, con lavori durati circa tre anni – prolungati anche dalla pandemia di Covid-19 – ha aperto i battenti soltanto a giugno 2021 e, cinque mesi dopo, ha già guadagnato la sua prima Stella Michelin. Chef Barrale, invece, aveva già ottenuto la prima Stella alla guida del ristorante Marennà di Sorbo Serpico (Avellino).

Quali sono i ristoranti stellati a Napoli

Oltre ad Aria, sono quattro gli altri ristoranti che hanno ottenuto – e confermato anche per il 2022 – la Stella Michelin. Ecco quali sono:

