Quanto costa mangiare al Comandante, ristorante dell’Hotel Romeo di Napoli: menù e prezzi

A cura di Valerio Papadia

Uno degli indirizzi gourmet più conosciuti di Napoli è sicuramente Il Comandante, ristorante ubicato al 10° piano, l'ultimo, dell'Hotel Romeo: affacciato sul porto del capoluogo campano, il ristorante vanta una stella Michelin e una vista invidiabile sul Golfo. La guida della cucina – e quindi della brigata – del ristorante è affidata allo chef Salvatore Bianco, classe 1978, originario di Torre del Greco, all'ombra del Vesuvio. Per quanto riguarda, invece, il nome del ristorante, deriva dall'appellativo con il quale era conosciuto Achille Lauro, armatore ed ex sindaco di Napoli nel secondo Dopoguerra: nell'edificio in cui oggi ha sede l'Hotel Romeo, infatti, sorgeva il quartier generale della flotta del Comandante.

Menù e prezzi del ristorante Il Comandante

La proposta gastronomica del ristorante Il Comandante e dello chef Salvatore Bianco consiste in tre menù degustazione, da 110, 175 e 200 euro.

Menù degustazione Tenente, 3 portate, 110 euro (bevande escluse)

Uovo 65° con mozzarella affumicata, soffice di patate

Esplosioni di sapore del mare

Frutta e cioccolato in fermento

Menù degustazione Ammiraglio, 6 portate, 175 euro (bevande escluse)

Seppia e patate

Uovo 65° con mozzarella affumicata, soffice di patate

Animella

Esplosioni di sapore del mare

Maiale in cammino

Frutta e cioccolato in fermento

Menù degustazione Tutti i gradi del comandante, 8 portate, 200 euro (bevande escluse)