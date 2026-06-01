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Dal ristorante spariscono cibo e bevande, arrestate le donne delle pulizie: trovati 1.600 euro di prodotti nella loro auto

È accaduto a Volla, nelle province di Napoli: dopo la denuncia del proprietario del ristorante, i carabinieri hanno eseguito un appostamento, arrestato due donne delle pulizie.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Quel ristorante lo pulivano e lo ripulivano: due donne delle pulizie sono state arrestate a Volla, nella provincia di Napoli. Da qualche tempo, infatti, il titolare dell'attività, che sorge in via Sanzio, aveva notato un continuo ammanco di cibo e bevande; sospettando che qualcuno stesse rubando all'interno del suo ristorante, l'imprenditore si è allora rivolto ai carabinieri, ai quali ha raccontato i suoi sospetti.

Così, i carabinieri della stazione di Volla hanno organizzato un appostamento ad hoc, all'alba di oggi, lunedì 1° giugno, all'esterno dell'attività commerciale. Durante l'osservazione sul posto, i militari dell'Arma hanno visto due donne, addette alle pulizie del locale, entrare nel ristorante e uscirne poco dopo con una grande e pesante busta nera; con tranquillità, pensando di non essere notate da nessuno vista l'ora, le due donne hanno caricato la busta nel bagagliaio della loro auto.

In quel momento, i carabinieri hanno deciso di intervenire: dopo aver bloccato le due donne, i militari dell'Arma hanno scoperto che nel bagagliaio dell'auto c'erano cibi e bevande per un valore complessivo di 1.600 euro. Le due donne – una 50enne e una 43enne del posto, entrambe già note alle forze dell'ordine – sono state tratte in arresto per furto, mentre la merce rubata è stata restituita al proprietario del ristorante.

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