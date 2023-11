Napoli città-set, 36 film e 15 serie girate nel 2023: dalla serie Netflix di Geolier a Mare Fuori 4 L’elenco di tutti i film e le serie Tv girati a Napoli nel 2023. Dai registi premi Oscar Paolo Sorrentino e Gabriele Salvatores, a L’Amica Geniale 4 e Il Commissario Ricciardi 3. La città scelta anche da Hollywood e Bollywood.

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra il rapper Geolier. A destra Maria Esposito che interpreta Rosa Ricci in "Mare Fuori"

Napoli si conferma città-set per le riprese cinematografiche anche nel 2023. Sono ben 36 i film girati a Napoli nel 2023, 15 le serie tv realizzate parzialmente o interamente in città. Dal format talent di Netflix sul rap "Rythm & Flow" con il cantante Geolier, a "Mare Fuori 4″, per passare alle mega-produzioni per il grande schermo di registi premi Oscar, come Paolo Sorrentino e Gabriele Salvatores.

"Un indotto milionario", commentano dal Comune di Napoli, che tramite l'ufficio cinema si occupa di fornire il supporto necessario alle case di produzione per realizzare le opere. Dal primo gennaio al 31 ottobre 2023 l’Ufficio ha offerto supporto amministrativo per la realizzazione di 172 prodotti audiovisivi e fotografici, contando anche shooting di moda, videoclip, programmi tv e spot vari. La maggior parte di produzione italiana, ma anche internazionale, come "The Equalizer 3″, con l'attore di Hollywood Denzel Washington, made in Usa, a "Salaar", colossal di Bollywood.

Il regista Paolo Sorrentino

Alcuni tra i più importanti registi italiani, come detto, quest'anno hanno scelto la città partenopea come set di riprese: oltre ai già citati Paolo Sorrentino e Gabriele Salvatores, ci sono altri grandi firme, come Pappi Corsicato, Cristina Comencini, Lina Sastri, Marco D’Amore, Ivan Cotroneo, Gianpaolo Morelli, Giulio Manfredonia, Claudio Giovannesi, Stefano Incerti, Saverio Costanzo, Ivan Silvestrini, Carmine Elia, Francesco Lettieri, solo per citarne alcuni.

I film girati a Napoli nel 2023

Da settembre 2023, l’Ufficio Cinema del Comune di Napoli ha supportato le riprese del film “Hey Joe” per la regia di Claudio Giovannesi con protagonista l'attore americano James Franco, “Il Treno dei Bambini” di Cristina Comencini. Sono attualmente in corso le riprese per la serie “Piedone”, ispirata alla figura di Bud Spencer con protagonisti Salvatore Esposito e Fabio Balsamo, i film “Voglio guardare” per la regia di Stefano Incerti e “Mica è colpa mia” prodotto da Indigo e H.T. Film e il documentario su Pino Daniele dal titolo “Nero a metà”.

James Franco, a sinistra. Denzel Washington, a destra

Paolo Sorrentino per buona parte dell'anno ha organizzato il suo quartier generale al Real Albergo dei Poveri, dove sono stati localizzati gli uffici per la scenografia e i costumi del suo film su Partenope, dal titolo ancora provvisorio di "Untitled". Mentre uno dei suoi volti iconici, Toni Servillo – Jep Gambardella in "La grande bellezza" – è protagonista di "Caracas", film con la regia di Marco D'Amore, tratto da "Napoli Ferrovia" di Ermanno Rea. Torna a Napoli a girare anche Sergio Rubini, che in "Giacomo – Vita e amori di un poeta" racconterà la vita e le opere di Leopardi. Mentre Cristina Comencini dirige "Il treno dei bambini", con Stefano Accorsi, Serena Rossi e Barbara Ronchi, tratto dall'omonimo libro di Viola Ardone.

Marco D'Amore, a sinistra. Toni Servillo, a destra.

C'è spazio anche per l'esordio di attori promettenti. Napoli diventa trampolino di lancio per l'emergente Nassiratou Zanre che debutterà sullo schermo in "Desirè", opera prima di Mario Vezza, che racconta le vicende di una ragazza napoletana di origine nigeriana. Ma anche terreno fertile per registi esordienti come Simona Cocozza, per la prima volta dietro la cinepresa con "Sottocoperta", film con protagonisti Antonio Folletto e Maria Pia Calzone.

E, ancora, tante produzioni di qualità, che hanno scelto il capoluogo partenopeo per le sue location suggestive: "C'è hotspot per te", coproduzione Eagle Pictures con Sony, per la regia di Giulio Manfredonia, con Francesco Arca e Denise Tantucci. "La vita che volevi", per la regia di Ivan Cotroneo, con protagonisti Vittoria Schiano e Giuseppe Zeno. "Falla girare 2", sequel del film "Falla girare", per la regia di Gianpaolo Morelli.

Denise Tantucci, a sinistra. Francesco Arca, a destra.

Di seguito l'elenco dei film girati a Napoli nel 2023, diviso per titolo, casa di produzione e regia:

Desirè (Cinema Fiction, Ita): regia Mario Vezza La casa di Ninetta (Run Film, Ita): regia di Lina Sastri Alla linea (Stemal Entertainment, Ita): regia di Silvia Luzi e Luca Bellino Bis repetita (BIM Produzione srl, Fr/Ita): regia di Émilie Noblet. Caracas (Mad Enterteinment spa, Ita): regia Marco D'Amore Glory Hole (Bronx Film, Ita): regia Romano Montesarchio The Equalizer 3 (TF srl, USA): regia Antoine Fuqua Sinapsis-Anema (Conform, Ita) Salaar (Odu Movies srl, India/Ita) La vita che volevi (Banijay Studios Italy srl, Ita): regia Ivan Cotroneo Untitled (The Apartment srl, Ita): regia Paolo Sorrentino Sottocoperta (Bronx film srl, ita): regia Simona Cocozza Il Capitone (Tyche srl, Ita) Falla girare 2 (ItaliaInternatonal Film, Ita): regia Gianpaolo Morelli C'è hotspot per te (Eagle Pictures/Sony, Ita): regia Giulio Manfredonia Come può uno scoglio (FremantleMedia Italia S.p.A., Ita): film del duo comico Pio e Amedeo Napoli milionaria (Picomedia srl, Ita): regia di Luca Miniero Bisogna tentare di vivere (Gioca Gioca srl, Ita) Napoli-New York (Paco Cinematografica srl, Ita): regia Gabriele Salvatores Il treno dei bambini (Palomar srl, Ita): regia Cristina Comencini Bang Bank (Bronx film srl, Ita): regia del trio comico napoletano "I ditelo voi" Nella pelle del serpente (Mosaicon Film srl, Ita): regia Daniele Barbero Hey Joe (Palomar spa, Ita): regia di Claudio Giovannesi Ciao Bambino (Bronx film srl, Ita): regia di Edgado Pistone Giacomo – Vita e amori di un poeta (IBC Movie srl, Ita): regia di Sergio Rubini Rana Monaru (Lumina Artis Studios S.r.l., Sri Lanka): regia Susiri Fernando Voglio guardare (Bronx film e Rain Dogs, Ita): regia di Stefano Incerti Prima la vita, poi il cinema (Kavac film, Ita): regia di Francesca Comencini Mica è colpa mia (HT Film srl, Ita): regia di Umberto Carteni Un posto dove ci piove dentro (Upside Production, Ita) L'albero (BiBi film srl, Ita): regia di Sara Petraglia Lo spirito felice (Andrea La Puca, Ita) StradaTumultuosa (Andrea La Puca, Ita) Ricomincio da 3 (Accademia Belle Arti, Ita) Il Mercato dei Racconti (MAD Entertainment S.p.A., Ita) Spaghetti al pomodoro (Bachelor Final Film, Ita): regia di Alice Palchetti

Le serie tv girate a Napoli

Molto ricca anche la produzione delle serie tv girate a Napoli, che andrà a valorizzare l'offerta delle principali piattaforme streaming e della tv nel 2024. Cattleya si presenta sul mercato con due prodotti di alta qualità: "Inganno", per Netflix, con la regia di Pappi Corsicato, e "Gerri", la nuova serie di Rai Uno sull'ispettore Gregorio Esposito, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore. C'è grande attesa poi per "Piedone", la serie prodotta da Wildeside S.r.l., con Salvatore Esposito e Fabio Balsamo, con la regia Alessio Maria Federici, ispirata ai film di Bud Spencer degli anni '70 e '80.

Ci sono poi le grandi produzioni ispirate ai bestseller di Elena Ferrante e Maurizio De Giovanni. "L'amica geniale 4", ma anche "I Bastardi di Pizzofalcone", "Sara", "Il Commissario Ricciardi 3", ma anche "Uonderbois", "The Agency" e "Nudes 2", quest'ultimo per la regia di Marco Danieli e Laura Lucchetti, che narra le storie di tre personaggi le cui vite vengono sconvolte da fenomeni di diffusione non consensuale di dati privati attraverso il web (furti di identità, truffe emotive, revenge porn).

