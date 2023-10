Set cinematografico con James Franco ai Quartieri Spagnoli: si gira il film di Claudio Giovannesi Le riprese del nuovo film di Giovannesi ai Quartieri Spagnoli, nel cuore del centro storico di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Set ai Quartieri Spagnoli per il nuovo film del regista Claudio Giovannesi con la star hollywoodiana James Franco. L'attore americano è arrivato a Napoli a metà settembre, affittando casa nella zona di Santa Lucia, per partecipare alle riprese del film prodotto da Palomar, nel quale interpreta il ruolo del protagonista. Il titolo della pellicola, a quanto filtrato finora, è “Hey Joe”, ma non è escluso che possa essere provvisorio.

Proseguono a Napoli le riprese cinematografiche

Le riprese sono iniziate a fine settembre, come anticipato da Fanpage.it, concentrate nella zona di via Foria, tra il Real Orto Botanico e i Teatri San Ferdinando e Totò. Trattandosi di un film di ambientazione storica, sono state rimosse temporaneamente le insegne e i cartelli stradali, sostituiti con quelli d'epoca, e sono state utilizzate anche auto di scena. Il film è la nuova opera cinematografica del regista Claudio Giovannesi, che ha già diretto il capolavoro "La paranza dei bambini", prodotto sempre da Palomar, e ispirato al romanzo di Roberto Saviano.

La trama del nuovo film di Giovannesi

La trama del film di Giovannesi, secondo quanto filtrato, dovrebbe raccontare la storia di un soldato americano a Napoli negli anni '40, durante la Seconda Guerra Mondiale, che si innamora di una ragazza, interpretata da una attrice esordiente – i casting sono stati effettuati lo scorso giugno – forse originaria dei Quartieri Spagnoli. Il protagonista poi lascerebbe la città per tornare in America, ignaro del fatto che la giovane sia incinta. Tornerebbe a Napoli dopo molti anni per scoprire solo allora di essere padre e per incontrare suo figlio.

La presenza a Napoli dell'attore e regista americano James Franco non è passata inosservata in queste settimane. Avvistato più volte in locali rinomati della città o per le vie del centro. Franco è molto noto al grande pubblico per la partecipazione a numerosi film di livello internazionale e blockbuster come "Spiderman", "L'alba del pianeta delle scimmie" e "Alien: Covenant", solo per citarne alcuni. Nella sua lunga carriera, è stato anche vincitore di molti premi, tra i quali, per ben due volte, del Golden Globe.