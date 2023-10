A piazza del Gesù si gira il film Il treno dei bambini con Barbara Ronchi, Stefano Accorsi e Serena Rossi Il film di Netflix di ambientazione storica vede alla regia Cristina Comencini. Due giorni di riprese in piazza del Gesù.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si gira il film di Netflix "Il treno dei bambini", con Barbara Ronchi, Stefano Accorsi e Serena Rossi, per la regia di Cristina Comencini. Due giorni di riprese in piazza del Gesù previsti per la prossima settimana. La famosa piazza del centro storico, scenario di tante pellicole di successo, sarà occupata da troupe, attori e camerini per quasi tutta la giornata, dalle 7 alle 19, il 23 e 24 ottobre.

Il film ambientato nel Secondo Dopoguerra

Il film, prodotto da Palomar S.p.A., è tratto dal romanzo di Viola Ardone, e dovrebbe essere uno dei prodotti di punta di Netflix Italia per il prossimo anno. Oltre a Napoli, il film storico sarà girato anche a Reggio Emilia. Il film è ambientato nel Secondo Dopoguerra, e forse non è un caso che tra le location nel capoluogo partenopeo sia stata scelta proprio piazza del Gesù, con lo sfondo del campanile di Santa Chiara, icona di tanto cinema italiano, da L’Oro di Napoli a Matrimonio all’italiana.

Il film racconta la storia di Amerigo, un bimbo napoletano che nel 1946 lascia il suo rione in città con un treno assieme a migliaia di altri bambini meridionali e va a trascorrere alcuni mesi in una famiglia del Nord Italia. Un'iniziativa del Partito Comunista Italiano per strappare i piccoli alla miseria dopo la Seconda Guerra Mondiale.

L'ordinanza col piano traffico

Per l'occasione il Comune di Napoli ha predisposto un'apposita ordinanza con il piano di viabilità. È prevista la sospensione in piazza del Gesù, per i giorni 23 e 24 ottobre 2023, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, di tutte le aree di sosta riservate. Nello specifico, il dispositivo prevede di:

Sospendere in piazza del Gesù, per i giorno 23 e 24 ottobre 2023, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, tutte le aree di sosta riservate: