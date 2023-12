Napoli, Christmas Land all’Edenlandia: ingresso gratuito fino al 6 gennaio 2024 Ingresso gratuito all’Edenlandia per il Christmas Land fino al 6 gennaio 2024: mercatini, giostre, spettacoli e pista di pattinaggio. Tra gli ospiti, Arteteca, Lucilla e Charlotte M.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il parco giochi dell'Edenladia di Napoli si prepara al Natale: fino al 6 gennaio del 2024, infatti, apre il villaggio natalizio chiamato "Christmas Land", con tanti ospiti ed iniziative per grandi e piccini. Mercatini, giostre, spettacoli, pattinaggio sul ghiaccio e, naturalmente, anche Babbo Natale. Tra gli ospiti più attesi, gli Arteteca (per i più grandi) e Lucilla (per i più piccoli). L'ingresso sarà gratuito, e ci si aspetta dunque un grande flusso di visitatori.

Grande attesa anche per la pista di pattinaggio, già montata a partire dallo scorso 18 novembre e che resterà disponibile fino al 22 gennaio 2024 ad un costo di 6 euro, che comprende anche il noleggio pattini. Tre invece gli appuntamenti più attesi: il 17 dicembre, spettacolo gratuito del duo degli Arteteca a partire dalle 19; il 26 dicembre, invece, grande attesa soprattutto da parte dei più piccolo per l'arrivo di Lucilla, star della baby dance, che inizierà il suo spettacolo alle 17; il 30 dicembre, invece, chiusura con il botto con l'arrivo di Charlotte M. (al secolo Charlotte Moccia), che nonostante la giovanissima età (appena 15 anni) è già una star dei social seguita da oltre 2 milioni di persone e che con i suoi video è già diventata un idolo per gli adolescenti. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti.

