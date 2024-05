Napoli, 92enne non può essere operata: curata col drenaggio, guarisce dalla colecistite acuta

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna di 92 anni, paziente fragile, soffre di colecistite acuta e non può essere operata chirurgicamente. Ricoverata all'Ospedale del Mare di Napoli, guarisce grazie all'utilizzo di una innovativa tecnica terapeutica: il drenaggio endoscopico ultrasonografico (EUS-guidato). Una novità in campo terapeutico all’Ospedale del Mare ha permesso di risolvere una colecistite acuta segnando un importante traguardo nel campo della medicina.

L'intervento all'Ospedale del mare

Realizzato infatti, con successo, presso la Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva l’inserimento di un drenaggio endoscopico ultrasonografico (EUS-guidato) per il trattamento della colecistite acuta in una paziente fragile, di anni 92, ritenuta non candidabile ad intervento chirurgico tradizionale. L’intervento terapeutico è stato eseguito dal dottor Leonardo De Luca, direttore della Unità Operativa, dott.ssa Anna Del Prete gastroenterologa, dottoressa Luciana Ferrara Anestesista coadiuvati dall’equipe infermieristica coordinata dal dottor Mario Piscitelli.

La donna sta bene ed è tornata a casa

La tecnica mininvasiva è stata realizzata con successo, inserendo sotto guida ecoendoscopica, una protesi metallica autoespandibile biconica (LAMS), ovvero un tubicino di rete metallica composta da nichel e titanio, per creare una comunicazione tra la colecisti e il duodeno, con immediato beneficio clinico per la paziente. Il posizionamento del drenaggio EUS-guidato della colecisti è stato il frutto di una scrupolosa valutazione del caso da parte del team multidisciplinare costituito da gastroenterologici, chirurghi ed anestesisti sottolineando così l'importanza cruciale della ricerca continua e dell'innovazione nel campo della medicina. La paziente che ha superato brillantemente l’intervento terapeutico, è stata dimessa i giorni scorsi ed è potuta tornare a casa e riabbracciare i suoi cari.