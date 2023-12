Mostre dei Presepi di Natale 2023 gratuite a Napoli, omaggi ad Alessandro Manzoni e Arcimboldo Le mostre gratuite di presepi nella Chiesa di Santa Marta in via San Sebastiano e nella Chiesa di San Severo a Pendino in via Duomo.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le chiese di Napoli aprono le porte ai visitatori per le feste di Natale con spettacolari mostre presepiali gratuite. Nella Chiesa di Santa Marta, in via San Sebastiano, la XXI edizione della Mostra di Arte Presepiale offre anche un omaggio allo scrittore romantico Alessandro Manzoni, del quale quest'anno ricorre l'anniversario dei 150 anni dalla scomparsa, con una esposizione di presepi ispirati al capolavoro dell'autore milanese "I promessi sposi".

Mostra gratuita di presepi anche nella Chiesa San Severo a Pendino in via Duomo, quest'anno giunta alla 37esima edizione. Qui si potranno trovare anche le teche con gli studi dei maestri presepiai per la realizzazione di presepi e statuine di pastori, ma anche grandi espressioni artistiche come l'omaggio al manierismo italiano, con presepi che ricordano le opere di Giuseppe Arcimboldo.

La mostra nella Chiesa di Santa Marta: omaggio a Manzoni

La chiesa di Santa Marta in via San Sebastiano a Napoli è un piccolo capolavoro d'arte monumentale. Vederla aperta è una grande occasione, ancora più gradita grazie all'allestimento di una ricca mostra presepiale al suo interno. La mostra resterà aperta fino all' 8 gennaio 2024 dalle ore 10,00 alle ore 18,30. La mostra ospita oltre 40 opere dei maestri dell'Associazione Presepistica Napoletana. Inoltre, a 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, la città ha deciso di ricordarlo attraverso l'antica arte presepiale che, per l'occasione, vede omaggiare una delle sue più gloriose opere: I Promessi Sposi, ripercorrendo la storia dell'opera manzoniana e narrando ciascuna delle scene salienti che sono state riprodotte in versione presepiale. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio con ingresso gratuito.

I presepi esposti nella Chiesa di San Severo a Pendino

Nel Complesso di San Severo al Pendino in via Duomo 286, l’Associazione Italiana Amici del Presepe di Napoli ha organizzato la XXXVII edizione della Mostra di Arte Presepiale, dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00. Il 24 e il 31 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024 osserverà l'orario 9.00-14,00. Sarà chiusa il 25 dicembre e il 1 gennaio 2024. In esposizione ci sono bellissime opere d'arte di vari maestri. In alcune teche sono presentati anche gli studi per la realizzazione dei presepi e dei pastori.