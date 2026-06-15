Morto l’imprenditore Baldino Savarese, lutto a Vico Equense: era il “re del saltimbocca” in costiera

Lutto a Vico Equense per la morte dell’imprenditore Baldassarre Savarese, noto come Baldino. Oggi i funerali nella Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni.

Baldassarre Savarese

Lutto a Vico Equense per la morte di Baldassarre Savarese, conosciuto come Baldino, imprenditore nella ramo della ristorazione, conosciuto come il "re del saltimbocca" in costiera sorrentina. Ieri è stata allestita la camera ardente presso la sala del commiato Cesarano a Scafati, mentre i funerali si terranno oggi, lunedì 15 giugno, a mezzogiorno nella Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni. Savarese, originario della frazione collinare di Fornacelle, era il patròn del ristorante Oasi di Vico Equense, in penisola sorrentina, molto conosciuto per i suoi famosi saltimbocca. Di formazione pizzaiolo e panettiere, aprì il suo locale negli anni Settanta di fronte allo stabilimento termale di Scrajo, riscuotendo subito un grande successo. Poi aprì un altro locale di fronte al Lido Bikini, anche questo molto frequentato lungo la costiera sorrentina.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore pubblicati sui social in queste ore, tra i tanti che ricordano i momenti felici trascorsi insieme e la sua attività imprenditoriale. "Con Baldino (Baldassarre) – si legge in uno dei post – se ne va' un pezzo di Storia della famiglia dei Vatassarr di Vico Equense di cui mi onoro di far parte. Uomo umile e generoso, imprenditore geniale e coriaceo ha saputo negli anni costruire un rapporto con gli amici clienti che andava al di la' del lato commerciale diventando un personaggio Iconico nel panorama della gastronomia e della valorizzazione del territorio. Noi della Famiglia Vatassarr perdiamo un Fratello maggiore il Territorio perde un Riferimento di valore internazionale che la terra ti sia lieve".