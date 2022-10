Morta la donna investita sulle strisce a Mergellina, era grave da 10 giorni: terza vittima in 3 mesi La 62enne era stata investita l’11 ottobre mentre attraversava sulle strisce in via Piedigrotta. Morta dopo 10 giorni di ricovero al Cardarelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

È morta dopo 10 giorni di ricovero in rianimazione all'Ospedale Cardarelli di Napoli, Alessandra Navarra, la donna di 62 anni, investita l'11 ottobre scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali a Mergellina, nella zona di piazza Sannazaro e via Piedigrotta, davanti alla Galleria Quattro Giornate. Si tratta della terza vittima di un incidente stradale in tre mesi in quella zona, dopo la morte di Elvira Zriba, una 34enne napoletana, di origini tunisine, investita da una moto su via Caracciolo, il 29 agosto, poco prima delle 2 di notte, mentre andava a gettare l'immondizia dello chalet dove lavorava, e di Giuseppe Iazzetta, di 62 anni, investito mentre attraversava la strada a Piazza Sannazaro, all’incrocio con via Caracciolo, da una Toyota Yaris, mentre portava a passeggio il cane, la mattina di domenica 19 settembre.

L'incidente l'11 ottobre scorso

Il Comune nelle ultime settimane ha installato i diassuasori con le bande sonore e intensificato il presidio della polizia locale, tuttavia si è verificato un altro incidente mortale. Mentre il 3 settembre ancora incidenti stradali nella zona del lungomare di Napoli con due giovani in scooter feriti all'imbocco di via Orazio. L'ultima vittima in ordine di tempo, purtroppo, è Alessandra Navarra. La donna è stata investita l'11 ottobre scorso da un'auto guidata da una 63enne napoletana, che aveva passato il semaforo col verde. L'automobilista si è anche fermata per soccorrere la vittima e prestarle aiuto. La donna investita, purtroppo, però, non ce l'ha fatta. Si è spenta il 21 ottobre scorso, dopo 10 giorni in rianimazione al Cardarelli. Nell'impatto aveva riportato una importante emorragia cerebrale.