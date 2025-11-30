napoli
Morta la cantante lirica Maristella Mariani, aveva 48 anni: si era sentita male al concerto nel Napoletano

Morta la cantante lirica Maristella Mariani, lutto nel mondo musicale. Era docente e direttrice del coro. Si era sentita male durante un concerto a Nola. Il cordoglio di sindaco e vescovo.
A cura di Pierluigi Frattasi
La cantante lirica Maristella Mariani
Addio alla cantante lirica Maristella Mariani, 48 anni. Si era sentita male durante un concerto a Nola, in provincia di Napoli, negli scorsi giorni, ed era stata ricoverata all'Ospedale di Caserta. È deceduta, purtroppo, nonostante i tentativi del personale sanitario di salvarle la vita. Lutto nel mondo artistico-musicale. L'artista era originaria di Castrocielo, in provincia di Frosinone, ed era affermata nel panorama nazionale. I funerali si sono svolti venerdì 28 novembre nella chiesa di Santa Lucia del suo paese natale. Oltre ai familiari, tantissimi artisti e amici hanno voluto partecipare alle esequie ed esprimere il proprio cordoglio per la terribile e prematura perdita alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

La cantante 48enne era docente e direttrice del coro

Mariani insegnava presso l’Istituto Bragaglia di Frosinone, dove era direttrice di coro. Era una professionista affermata nel campo della musica lirica. Profondo dolore e vicinanza alla famiglia sono stati espressi anche da parte della comunità scolastica. Il sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione, ha voluto dedicarle un omaggio commemorativo: "Oggi – scrive sui social – è un giorno triste per la nostra comunità. È venuta a mancare una voce del canto, una stella della musica, la nostra stella". Commosso anche il ricordo del vescovo Gerardo Antonazzo: "Profondo cordoglio nella diocesi per la morte di Maristella Mariani, nipote del sacerdote don Alberto e figura molto vicina alla comunità ecclesiale. Il suo legame con le comunità parrocchiali era segnato anche dal servizio che svolgeva come soprano, attraverso la musica e il canto liturgici, nei quali esprimeva con passione la propria fede". La famiglia ha acconsentito al trapianto degli organi.

