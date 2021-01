Montefusco, incidente in moto la Vigilia di Natale: Luca Massaro muore a 42 anni dopo un mese

Non ce l’ha fatta Luca Massaro, 42 anni, originario di Montefusco, nella provincia di Avellino, ricoverato per oltre un mese all’ospedale Moscati: l’uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale, a bordo della sua motocicletta, alla Vigilia di Natale. “Siamo distrutti e sconvolti” ha detto il sindaco di Montefusco.