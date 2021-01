in foto: immagine di repertorio

Un incidente mortale si è verificato nella notte appena trascorsa, tra il 16 e il 17 gennaio, lungo la strada SS 87 a Caivano, in provincia di Napoli, al confine col territorio di Marcianise (Caserta): una Lancia Musa, su cui viaggiava una famiglia di San Marco Evangelista, padre, madre e due figli, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un giovane; nell'impatto, frontale, il conducente della Musa, Luciano Carozza, 48 anni, è deceduto.

Lo scontro è avvenuto al confine col territorio di Marcianise, dopo l'area dei Regi Lagni. La famiglia stava tornando a casa da Caivano quando si è imbattuta nella Punto che percorreva la strada nel senso opposto di marcia. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire, ma stando a quanto emerso finora sembra che la Punto, al cui interno c'era soltanto il ragazzo, abbia completamente invaso la carreggiata opposta mentre procedeva ad alta velocità, schiantandosi frontalmente contro l'altra automobile che stava arrivando in quel momento; presumibilmente il giovane deve aver perso il controllo del veicolo, forse per un colpo di sonno.

Nello schianto il 48enne alla guida della Lancia Musa ha perso la vita; colpito in pieno, era già morto quando, poco dopo, sono arrivati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Caivano, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118; la moglie della vittima, 47 anni, e i due figli, 17 e 14 anni, sono stati trasportati al vicino ospedale di Frattamaggiore, mentre il conducente della Punto, un 38enne, è stato portato al Cardarelli; non sono in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi, affidati ai carabinieri di Castello di Cisterna, per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente; il conducente della Punto è stato sottoposto ai test come da prassi per verificare l'assunzione di alcol o stupefacenti, i risultati saranno pronti nelle prossime ore.