Mondragone, commerciante ucciso mentre fa benzina sulla Domiziana da un imprenditore Un omicidio in pieno giorno a Mondragone, nel Casertano, nei pressi di una stazione di servizio lungo la Domiziana: commerciante freddato mentre fa benzina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Omicidio questa mattina nei pressi di una stazione di servizio lungo la Domiziana, nel territorio di Mondragone in provincia di Caserta: L.M., commerciante del posto, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre faceva benzina. A fare fuoco sarebbe stato un imprenditore, anche lui del posto. Sul posto i carabinieri per le indagini. Dalle primissime ricostruzioni, la vittima, un imprenditore del Casertano, sarebbe stata uccisa a colpi di pistola mentre faceva rifornimento in una stazione di servizio lungo la Domiziana: si tratterebbe, dunque, di un agguato in piena regola e in pieno giorno.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, guidati dal colonello Antonio Bandelli, che stanno effettuano i rilievi e raccogliendo le testimonianze: fondamentali potrebbero essere le telecamere del sistema di videosorveglianza della stazione di servizio, che potrebbero aver ripreso qualche momento fondamentale dell'omicidio. Terrorizzati gli altri presenti in quel momento, clienti della stazione di servizio e dello stesso gestore. La dinamica, così come il movente, è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di fare chiarezza sull'intera dinamica.