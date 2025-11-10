Minaccia i turisti con un chiodo, poi picchia i militari dell’Esercito: 25enne arrestato in piazza del Gesù a Napoli

Il 25enne è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato i turisti che passeggiavano in piazza del Gesù, nel cuore di Napoli, brandendo un chiodo e un sampietrino; l’uomo ha poi aggredito i militari dell’Esercito.

Piazza del Gesù a Napoli

Momenti di tensione nella mattinata di ieri, domenica 9 novembre, in piazza del Gesù, nel cuore del centro storico di Napoli, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 25 anni, originario della Nigeria, per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella fattispecie, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, unitamente a quelli del commissariato Dante, mentre stavano effettuando un servizio di controllo del territorio nel centro della città, sono intervenuti in piazza del Gesù su segnalazione della Centrale Operativa, in quanto era stata segnalata un'aggressione ai danni dei militari dell'Esercito Italiano che stazionavano in piazza.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato i militari che avevano fermato il giovane, ricostruendo quanto accaduto poco prima del loro arrivo. Il 25enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, aveva minacciato i tanti turisti presenti nella centrale piazza napoletana, brandendo un chiodo e un sampietrino. Poi, si era scagliato contro i militari dell'Esercito, aggredendoli. Per questi motivi, i poliziotti hanno proceduto a bloccare e trarre in arresto il 25enne che, come detto, deve rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale.