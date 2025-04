video suggerito

Minaccia di morte la ex e la insegue fino alla caserma dai carabinieri: arrestato Un 32enne da 5 mesi perseguitava la propria ex compagna dopo la rottura del loro rapporto: arrestato dopo che l’aveva inseguita fino in caserma dai carabinieri. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha inseguito la propria ex compagna fino in caserma dai carabinieri, minacciandola di morte e tentando anche di aggredirla. Alla fine però sono stati gli stessi militari dell'Arma ad intervenire e salvare la donna, arrestando invece l'ex compagno, ritenuto responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti della donna, portata in salvo dagli stessi carabinieri.

La vicenda è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano: qui, attorno alle 22, una donna è arrivata alla Stazione dei Carabinieri locale, in forte stato di agitazione, citofonando e chiedendo aiuto. La donna ha spiegato che il suo ex compagno, in preda all'ira, la stava inseguendo minacciandola di morte. Il militare dell'Arma di servizio è così accorso in cortile, trovando la donna che nel frattempo era stata raggiunta da un uomo che la stava tirando da un braccio, cercando di allontanarla dalla caserma.

A quel punto sono sopraggiunti altri due carabinieri, che hanno bloccato l'uomo e lo hanno portato in caserma. La donna, visibilmente scossa, è scoppiata in un pianto liberatorio, per lo scampato pericolo. Portata in un ambiente protetto, una carabiniera donna l'ha tranquillizzata e finalmente la donna è riuscita a spiegare il suo incubo: il suo ex compagno da cinque mesi la minacciava continuamente di morte dopo la fine del loro rapporto. Denunciato, il 32enne è risultato anche essere già noto alle forze dell'ordine, in quanto pluripregiudicato per la commissione di reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio: formalizzato il tutto, l'uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.