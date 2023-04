Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, entra in funzione il secondo treno nuovo: oggi la prima corsa inaugurale Entra in funzione il secondo treno nuovo della metropolitana Linea 1, realizzato dalla Caf.

A cura di Pierluigi Frattasi

Entra in funzione il secondo treno nuovo della metropolitana Linea 1 di Napoli. Questa mattina la prima corsa inaugurale sulla linea gestita da Anm. Il treno è stato realizzato dalla Caf, la società spagnola, alla quale è stato commissionato dal Comune di Napoli. Sono terminati positivamente, quindi, i collaudi del treno, eseguiti negli scorsi mesi dalla Ansfisa, l'agenzia per la sicurezza ferroviaria italiana. Per i cittadini napoletani una notizia positiva, che contribuirà ad accorciare le frequenze delle corse.

Per Fabio Cuomo, Segretario Regionale OR.S.A. TRASPORTI Campania: