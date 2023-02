Massimo Troisi, a Bacoli gli sarà intitolata la spiaggia del bacio di “Scusate il ritardo”

Oggi Massimo Troisi, autore, regista e attore indimenticato, avrebbe compiuto 70 anni, se non fosse morto, a causa dei problemi cardiaci dei quali soffriva, il 4 giugno del 1994. Tanti gli omaggi dedicati all'artista partenopeo, nato a San Giorgio a Cremano il 19 febbraio del 1953: tra questi, c'è l'omaggio della città di Bacoli, che ha deciso di intitolare a Massimo Troisi la spiaggia di Miliscola. Proprio lì, nel 1983, Troisi girò una delle scene più iconiche di "Scusate il ritardo", sua seconda pellicola da regista: si tratta della scena del bacio con Giuliana De Sio, protagonista femminile del film.

A darne notizia dell'intitolazione della spiaggia di Miliscola a Massimo Troisi è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Il primo cittadino del comune flegreo, sui social, ha scritto:

Una spiaggia per Troisi! Abbiamo deciso di intitolare alla memoria di Massimo Troisi, orgoglio napoletano nel mondo, la spiaggia di Miliscola. Qui, 40 anni fa, girò l’indimenticabile scena di “Scusate il Ritardo”. La scena del bacio, con Giuliana De Sio. Con il promontorio di Miseno sullo sfondo. Lo faremo quest’anno, in primavera. E lo annunciamo oggi, nel giorno dei festeggiamenti per i 70 anni dalla nascita dell’attore e registra.