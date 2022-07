Trasporto pubblico a Napoli

“Manca il personale”: Eav sospende tutte le corse Circum da Napoli a Poggiomarino Sospesa per tutta la giornata la tratta Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana. L’Eav: “Manca il personale”. Ritardi e soppressioni anche su altre linee.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Niente treni della Circumvesuviana da Napoli a Poggiomarino per la giornata di oggi: la tratta è stata infatti sospesa dall'Ente Autonomo Volturno a causa di "difficoltà in termini di disponibilità di personale viaggiante". L'azienda ha preferito quindi utilizzare i dipendenti rimasti per garantire il servizio sulle altre tratte, dove si attende "un afflusso passeggeri molto elevato". Previsto, in sostituzione delle corse Circum da Napoli a Poggiomarino, un servizio di autobus.

Altre corse cancellate e forti ritardi

Ma nella giornata di oggi, nonostante la soppressione della tratta fino a Poggiomarino, non sono mancati disagi: treni in forti ritardo tra Napoli e Sorrento, molti tra i 20 e i 35 minuti, ma anche alcune soppressioni dovute a "mancanza di materiale rotabile", ha fatto sapere l'Eav. Rabbia dei passeggeri, che ancora una volta hanno affidato il loro sfogo sui social. "Con questo caldo, attendere treni in ritardo di mezz'ora è davvero l'ideale", ha commentato uno di essi.

Il comunicato dell'Ente Autonomo Volturno

L'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la Circumvesuviana (oltre alle linee della Cumana, della Circumflegrea e parte del trasporto pubblico su gomma provinciale), ha comunicato nella giornata di ieri l'interruzione della linea per la giornata di oggi con un comunicato stampa:

