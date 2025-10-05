Maltempo a Capri, traghetto e aliscafo si scontrano in porto a causa del vento forte

La collisione si è verificata questa mattina nel porto di Capri. Da quanto si apprende, l’incidente non ha provato feriti né danni alle due imbarcazioni.

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella mattinata di oggi, domenica 5 ottobre, nel porto di Capri dove, a causa del maltempo, due imbarcazioni si sono scontrate. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, durante la manovra di avvicinamento alla banchina del porto, a causa del forte vento che, da questa mattina, sta sferzando il Golfo di Napoli, il traghetto Isola di Vulcano ha sbandato, impattando lievemente l'aliscafo Sirius della Snav che era già ormeggiato in porto. Per fortuna, da quanto si apprende, l'impatto non ha provocato feriti tra i passeggeri a bordo delle due imbarcazioni, che non hanno subito danni e hanno potuto così riprendere regolarmente il servizio in mare.

In Campania allerta meteo per l'intera giornata

Su quasi tutto il territorio regionale della Campania, come comunicato dalla Protezione Civile, è in vigore, a partire dalla mattinata e fino alle 23.59 di oggi, domenica 5 ottobre, è in vigore un'allerta meteo di colore giallo. Tra i fenomeni meteorologici previsti si segnalano temporali, anche con possibilità di grandinate, fulmini, forti raffiche di vento e mare agitato. Come conseguenza delle piogge, si potrebbero verificare, come si legge ancora nel bollettino della Protezione Civile della Campania "ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc)".