Allerta meteo in Campania: previsti temporali, fulmini e grandinate domenica 5 ottobre

Allerta meteo di colore giallo in Campania per domenica 5 ottobre: previsti per l'intera giornata "fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e

rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi", fa sapere la Protezione Civile Regionale, che mette in guardia anche dagli altri rischi, come "ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc)", ma anche per "possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio".

Le uniche zone che non saranno interessate dall'allerta meteo saranno l'Alta Irpinia, il Sannio e la zona del Tanagro. Per tutte le altre, confermato il livello di criticità giallo, fa sapere la Protezione Civile della Regione Campania. L'autunno, insomma, irrompe prepotentemente dopo aver già portato ad un brusco calo della temperatura già da diversi giorni, con cali di dieci gradi in meno di una setimana.