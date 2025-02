Malore durante una corsa, muore 62enne a Castellammare di Stabia

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo di 62 anni è morto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dopo un malore mentre stava correndo. Per lui non c'è stato nulla da fare, inutile la corsa in ospedale. Il decesso, stando alle primissime ricostruzioni, sarebbe avvenuto per un malore, forse cardiaco, che lo ha colpito mentre stava facendo una corsa mattutina su via Panoramica, in pieno centro a Castellammare di Stabia. Indagano le forze dell'ordine.

(Articolo in aggiornamento)