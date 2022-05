Mahmood: “Napoli è una città che mi ha sempre ispirato” Parole d’amore per Napoli da parte del cantante Mahmood: “Città che mi ha sempre ispirato, serbatoio prezioso per la mia scrittura”, ha spiegato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Napoli città d'ispirazione per Mahmood, il cantante italiano reduce dall'Eurovision Festival 2022 (dove è arrivato 6° assieme a Blanco) e due volte vincitore del Festival di Sanremo (nel 2019 in solitaria e nel 2022 in coppia proprio con lo stesso Blanco). Arrivato nel capoluogo partenopeo per la data napoletana della sua tournée europea, in programma domenica 22 maggio alle 21 al Palapartenope, il cantante è tornato a lanciare messaggi d'amore per la città, come già fatto in precedenza.

Non a caso, già dopo la vittoria di Sanremo del 2019 lanciò parole dolci nei confronti di Napoli, spiegando che "a Napoli c'è una vibe artistica positiva", e sottolineando come abbia spesso visitato la città partenopea. "Napoli è una città che mi ha sempre ispirato, a cominciare dalla mia strofa di Calipso scritta basandomi proprio sulla vitalità del centro storico napoletano, dal dinamismo che caratterizza i suoi vicoli", ha raccontato Mahmood, aggiungendo anche che "Napoli, la sua storia, i suoi film, i suoi libri sono stati fin da subito un serbatoio prezioso per la mia scrittura. E apprezzo moltissimo anche la periferia, che è tanto ricca di talenti, ma anche di voglia di fare, costruire, ispirare". Così il cantante milanese si è espresso invece alla vigilia del suo concerto napoletano, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.