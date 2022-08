Lutto per il cantante Gianluca Capozzi, è morta la mamma Lutto per il cantante napoletano Gianluca Capozzi: dopo aver lottato a lungo contro la malattia è morta la madre.

A cura di Redazione Napoli

«Finalmente puoi sedere nel Regno di Dio in prima fila», scrive sui social Gianluca Capozzi, uno dei cantanti neomelodici della ‘vecchia scuola', fra i più noti del Napoletano. La frase fa parte di una lunga e triste riflessione pubblicata su Facebook e Instagram, nella quale l'artista napoletano annuncia la scomparsa della mamma, Iole. La donna era malata da tempo. «Addio mammarella mì! Era così che ti chiamavo», esordisce Capozzi. «La tua battaglia è finita! E tu l’hai vinta resistendo anni ed anni e non arrendendoti mai al male che ti affliggeva. finalmente ora puoi riposarti, finalmente puoi sedere nel regno di Dio in prima fila, tu si che lo meriti per la fede incrollabile che hai sempre avuto».

Nel lungo e commovente post sui social, il 47enne napoletano, racconta il rapporto con la madre:

e c’è una cosa che mi mancherà di te, oltre all’immenso amore che mi hai donato, è la tua immensa gentilezza, hai sempre avuto modi gentili e delicati ed anche nella sofferenza non hai mai fatto mancare un sorriso cordiale…spero di essere sempre più comete… addio mamma’ mi manchi già in una maniera che nemmeno so descrivere… tuo figlio Gianluca…

Sono tanti i messaggi affettuosi di cordoglio di ammiratori e colleghi: «L'amore di una mamma è così profondo che neanche la morte potrà mai cancellarlo – scrive Giovanna -. Tua madre vivrà per sempre in te, nei tuoi ricordi e nel tuo cuore». Dice Arianna: «Capisco perfettamente quello che provi un vuoto incolmabile … quando la mia mamma è venuta a mancare tu scrivesti una canzone, " ‘O tiempo nun se po' fermà". Adesso hai una stella meravigliosa che ti guida…e .."se a notte fa paura…chella è ‘a luce ca te po aiutà…"».