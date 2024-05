video suggerito

Lutto al San Carlo di Napoli, morta Giulia Romito, ufficio stampa del teatro: aveva 44 anni Giulia Romito è venuta a mancare dopo una improvvisa e precoce malattia. A darne notizia, sui social, è stato proprio il Teatro San Carlo di Napoli. I funerali si terranno domani, venerdì 31 maggio.

A cura di Valerio Papadia

Giulia Romito nella foto che il San Carlo ha usato sui suoi social per ricordarla

Lutto al Teatro San Carlo di Napoli: è morta Giulia Romito, giornalista e ufficio stampa del teatro lirico partenopeo; aveva 44 anni. Da quanto si apprende, Giulia Romito è deceduta dopo una improvvisa e precoce malattia, come rende noto la Fondazione Teatro San Carlo, che in un post sui social esprime il cordoglio dell'intera istituzione. «Tutti i lavoratori della Fondazione Teatro di San Carlo, esprimono il più profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Giulia Romito, ufficio stampa del lirico di Napoli. La ricordiamo con amore, così nel suo Teatro» si legge nel post, nel quale è stata pubblicata anche una fotografia di Giulia Romito, proprio all'interno del "Massimo" napoletano. Rossana Russo, responsabile comunicazione creativa e strategica del teatro napoletano, commemora così la professionista scomparsa: «Tre anni di colleganza al San Carlo ma soprattutto una bella amicizia. Mi mancherai tantissimo Giulia. Adesso sarai in cielo a preparare i comunicati stampa per il Regno dei cieli. Fai un buon lavoro come hai sempre fatto».

Domani i funerali di Giulia Romito

Giulia Romito si era ammalata pochi mesi fa, ma ha continuato, finché le forze glielo hanno consentito, a curare l'ufficio stampa del Massimo napoletano. Come rende noto ancora il Teatro San Carlo, i funerali della giornalista si terranno domani, venerdì 31 maggio, alle ore 12, nella chiesa di San Ferdinando – conosciuta anche come Chiesa degli Artisti – in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli, proprio di fronte al teatro lirico napoletano.