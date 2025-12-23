Lutto a Portici, è morta la scrittrice Alessandra Romano. Aveva 30 anni

Alessandra Romano

È morta ad appena 30 anni Alessandra Romano, la scrittrice di Portici (Napoli) che, da quando aveva 17 anni, ha dovuto convivere con la neurofibromatosi, malattia che col tempo l'ha privata dell'udito e le ha causato alcune paresi. Ad annunciare la scomparsa della giovane, con un sentito messaggio sui social, è il sindaco Enzo Cuomo. I funerali si terranno domani, 24 dicembre, alle ore 11.30, nella chiesa dei Salesiani di Portici.

Morta Alessandra Romano, lutto a Portici

Nata a San Giorgio a Cremano (Napoli) nel 1995, Alessandra Romano aveva scoperto la malattia a 17 anni. Nonostante le difficoltà, che sarebbero diventate sempre più pesanti, aveva proseguito gli studi e si era laureata in Lettere all'Università Federico II di Napoli. Nel 2020 aveva pubblicato il suo primo romanzo, "L'isola di Agata"; nel 2021 era stata la volta de "I fuggiaschi di Padova" e, nel 2022, di "Solo nei suoi occhi", seguito del primo libro. Nel 2023 ha pubblicato "La seconda madre". Il quinto libro, "La ragazza che immaginava i suoni", uscirà postumo. Parallelamente collaborava con diverse testate, tra cui il Corriere del Mezzogiorno.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Cuomo

"Con grande dolore – scrive sui social il sindaco di Portici, Enzo Cuomo – apprendo di una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Oggi abbiamo saputo della prematura scomparsa di Alessandra Romano. Una giovane porticese che ricorderemo per il Suo talento verso la scrittura e le materie umanistiche". La ragazza aveva pubblicato nel 2021 "I fuggiaschi di Padova", in cui affrontava il tema della disabilità; il ricavato era stato devoluto alla ricerca sulla neurofibromatosi. Cuomo aveva partecipato alla presentazione di quel libro.

"Mi ha colpito fin da subito per quella forte passione che trapelava da ogni gesto e pensiero – scrive ancora il sindaco di Portici – nonostante le difficoltà legate alla sua malattia, Alessandra ha dimostrato che con l'amore per la vita è possibile superare tutto. Portici piange una eccellente scrittrice e giornalista oltre che una ragazza dall'incredibile tempra. Alla famiglia di Alessandra un forte abbraccio a nome della Nostra comunità".