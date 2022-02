Trasporto pubblico a Napoli

Lungomare Napoli, nuovo parcheggio pubblico da 700 posti auto in via Acton: ma i comitati dicono no Il Comune lavora al progetto per creare un nuovo parcheggio e una nuova area per la movida al Molo San Vincenzo, con bar e ristoranti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un parcheggio pubblico da 700 posti auto sul Lungomare di Napoli, al servizio di turisti e cittadini. È l'idea del Comune di Napoli per venire incontro alla forte domanda di aree di sosta pubbliche nella zona dei ristoranti e dei grandi alberghi. Il nuovo parcheggio, che nelle intenzioni del Municipio sarà pubblico, dovrebbe sorgere al di sotto dei giardini del Molosiglio, nei pressi di via Acton e della Galleria Vittoria, collegato con un tunnel sotterraneo a Santa Lucia. Il progetto, al momento non ancora completamente approvato, è su un tavolo congiunto con l'Autorità Portuale, competente per l'area del Demanio Marittimo, e il Demanio Militare. L'idea è quella di far nascere al Molo San Vincenzo una nuova zona della movida, con baretti e ristoranti, sul modello del Borgo Marinari poco più avanti. Il prossimo passo sarà l'incontro che si terrà il 10 febbraio prossimo.

Il Comune di Napoli lavora da anni ad un piano per riqualificare il Molo San Vincenzo e il Molosiglio. Anche la Galleria della Vittoria è stata recentemente rimessa a nuovo, dopo il crollo avvenuto nel settembre 2020 e adesso si sta rimettendo mano anche al rifacimento delle facciate e dei locali ipogei. Mentre il Comune ha confermato l'avvio a breve dei lavori di restyling del Lungomare, tra via Partenope e via Nazario Sauro, con l'allargamento dei marciapiedi sul lato di alberghi e ristoranti, e le due corsie centrali, con pista ciclabile, per le auto, che potrebbero essere regolate da una Ztl. L'occasione per riqualificare anche il Molo San Vincenzo e aprirlo al pubblico adesso potrebbe arrivare grazie ai fondi di Cassa Depositi e Prestiti. Una decina di anni fa saltò, invece, il progetto del Comune, approvato con il piano parcheggi dalla vecchia giunta Iervolino, di costruire un parcheggio sotterraneo in piazza Vittoria da affidare ai privati.

Contrari al nuovo parcheggio i comitati

Il nuovo parcheggio al Molosiglio annunciato dall'amministrazione Manfredi, però, non incontra il favore di tutti. Contrario il Comitato Portuale Molo San Vincenzo, che con Carmine Meloro, ha auspicato che l'area sia riqualificata e tutelata e non destinata alla movida. Sulla stessa lunghezza d'onda il Comitato Santa Maria di Portosalvo, con Antonio Pariante: "No al super-garage – commenta Pariante – Il progetto, proposto dalla nuova amministrazione comunale rischia di aggravare la situazione del sottosuolo e di peggiorare la staticità di tutta l’area monumentale soprastante. In superficie e nella stessa zona esistono spazi per il parcheggio per centinaia di auto che non giustificano l’operazione. I comitati e le associazioni definiscono l’iniziativa “unilaterale” e invocano un confronto nel rispetto della Convenzione di Haarus. Negli anni '80 gli inglesi della Arup rinunciarono a scavare il Tunnel Acton sotto il Molosiglio perché molto pericoloso".

Leggi anche Ad Avellino lanciano sasso dal cavalcavia e colpiscono bus in pieno spaccando il parabrezza

Sulla vicenda interviene anche la consigliera regionale Maria Muscarà: "Le immagini del crollo di Palazzo Guevara di Bovino, nel marzo di 9 anni fa, ancora scuotono la memoria di tutta Napoli e c'è chi ancora oggi pensa di poter realizzare infrastrutture nel sottosuolo di una città dove non si può e non si deve assolutamente scavare. Il progetto di un parcheggio sotterraneo da 700 auto al Molosiglio è una ferita al solo immaginarlo. Si rischiano conseguenze disastrose in un'area paesaggistica e monumentale già fortemente minata dai lavori, realizzati per nulla ad arte della linea 6 del metrò, compromettendo un perimetro abbastanza vasto coinvolgerebbe anche l'area di Santa Lucia. Non è possibile che l'unica soluzione sia sempre quella di minare le fondamenta della città. Sappiamo bene che l'alternativa più efficiente sia quella di potenziare il trasporto pubblico e renderlo realmente fruibile a tutti, costruendo parcheggi fuori città collegati al centro con metro e treni di superficie. Solo così possiamo finalmente porre un freno al flusso di auto in centro e tornare, al contempo, a respirare, salvaguardando il nostro territorio".