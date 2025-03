video suggerito

Lite tra famiglie nel Bronx di Ponticelli, auto capovolta. Interviene la polizia Lite in strada in via della Bussola, quartiere Poggioreale, a Napoli; sul posto la Polizia di Stato, diverse persone si sarebbero affrontate a bastonate.

A cura di Nico Falco

Una lite tra diverse persone è scoppiata nel pomeriggio di oggi, 13 marzo, in via della Bussola, nella zona del cosiddetto "Bronx" di Poggioreale, a Napoli; è intervenuta la Polizia di Stato, allertata da alcuni cittadini. La ricostruzione è ancora in corso ma, stando alle prime informazioni trapelate, ad affrontarsi sarebbero state due famiglie, che si sarebbero colpite a bastonate danneggiando anche alcune automobili parcheggiate lungo la strada. Quando gli agenti sono arrivati la situazione era già tornata sotto controllo, sono state avviate le indagini; i motivi della rissa sono attualmente al vaglio, così come l'identità delle persone coinvolte. Sul posto è stata rinvenuta un'automobile ribaltata.