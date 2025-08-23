Lido balneare in Costiera Sorrentina, arrivano i carabinieri e trovano al lavoro due migranti sfruttati

Marina del Cantone è una delle perle della Costiera Sorrentina, un baia situata a Nerano, frazione di Massa Lubrense, uno dei posti in cui mare, cibo e panorama si coniugano splendidamente. Alberghi, case vacanza, bed and breakfast, ristoranti e lidi balneari si fanno pagare. Legge di mercato: grossa è la domanda, l'offerta limitata, quindi nel corso degli anni è diventata un luogo sempre più caro.

In questa zona si è concentrata l'azione di verifica dei carabinieri della compagnia di Sorrento, in particolare in un lido della Marina di Cantone. Lì i militari hanno trovato due persone al lavoro, due stranieri entrambi senza permesso di soggiorno. L'approfondita ispezione dei militari ha permesso di appurare che l'amministratore unico della società che gestisce l'attività avrebbe garantito lavoro un uomo e una donna di origini marocchine, pagandoli poco («con retribuzioni difformi a quanto imposto dalla norma», dicono gli stessi militari nella loro nota) e in condizioni di sfruttamento. Per l'imprenditore una denuncia per sfruttamento del lavoro e sanzioni che superano i 37mila euro.