“Le pizze sono fredde”, cliente insulta il cameriere, ma poteva finire male: addosso aveva due coltelli Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri a Quarto, nella provincia di Napoli: portava con sé due grossi coltelli da cucina.

A cura di Valerio Papadia

Portava con sé due grossi coltelli da cucina, che avrebbe potuto usare dopo che, improvvisamente, ha inveito contro il cameriere della pizzeria nella quale si trovava: a Quarto, in provincia di Napoli, un uomo di 39 anni – originario del Ghana ma residente da anni nella città dei Campi Flegrei – è stato denunciato dai carabinieri per per possesso ingiustificato di armi. Questa notte, il 39enne si trovava in una pizzeria di via Campana, in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta probabilmente al troppo alcol assunto: l'uomo ha così improvvisamente cominciato a inveire contro il cameriere colpevole, secondo il 39enne, di avergli consegnato delle pizze fredde.

Allertati dalla Centrale Operativa, i carabinieri della locale tenenza sono giunti tempestivamente nella pizzeria, prima che la situazione potesse degenerare: il 39enne è stato riportato alla calma e perquisito e, addosso, i militari dell'Arma gli hanno trovato due grossi coltelli da cucina, di 27 e 36 centimetri. Le armi sono state sottoposte a sequestro mentre, come detto, il 39enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Nella serata di ieri, sabato 16 aprile, a Napoli invece un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato. Secondo una prima ricostruzione, il 14enne si trovava in piazza Trieste e Trento, nel cuore della città, quando sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei e improvvisamente accoltellato: cinque fendenti lo hanno ferito alla gamba destra, mentre uno alla schiena. Portato all'ospedale Vecchio Pellegrini, il 14enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.