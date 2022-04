Ragazzino di 14 anni accoltellato da coetanei in piazza Trieste e Trento: è grave Il 14enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Sangue nel cuore di Napoli nella serata di ieri, sabato 16 aprile: un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato più volte da un gruppo di coetanei. Intorno alle 23 di ieri, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini dove poco prima era arrivato un 14enne con ferite da arma da taglio. I militari dell'Arma si sono così subito messi al lavoro per ricostruire cosa fosse accaduto al ragazzo: da una prima ricostruzione della vicenda, poco prima del suo arrivo in ospedale, il 14enne stava passeggiando in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli, quando sarebbe stato avvicinato da un gruppetto di giovani, che lo hanno preso di mira e lo hanno improvvisamente accoltellato.

Il 14enne è giunto in ospedale accompagnato dalla madre: i medici hanno riscontrato 5 ferite da arma da taglio alla gamba destra e una alla schiena, nonché un trauma cranico; il ragazzino è ora ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili: i militari dell'Arma hanno ascoltato alcuni coetanei del 14enne e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Un giovane di 25 anni ucciso a Fuorigrotta

Ancora sangue, sempre nella serata di ieri, in città: a Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli, un giovane di 25 anni è stato ucciso a colpi di pistola. La vittima, Enrico Marmoreo, si trovava nella sua auto in piazzale D'Annunzio, a pochi passi dallo stadio Maradona, quando il killer gli ha sparato: per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri.