Omicidio a Napoli, 25enne ucciso a colpi di pistola a due passi dallo stadio Maradona L’omicidio, poco prima della mezzanotte, in piazzale Gabriele D’Annunzio, poco distante dall’ingresso dello stadio: la vittima è un uomo di 25 anni.

A cura di Valerio Papadia

Sangue a Napoli poco prima della Pasqua: un uomo è stato ucciso a colpi di pistola. L'omicidio si è verificato poco prima della mezzanotte, intorno alle 23.45 di sabato 16 aprile, a qualche minuto dalla Pasqua, in piazzale Gabriele D'Annunzio, a pochi passi dall'ingresso dello stadio Maradona (lato curva B), a Fuorigrotta, zona occidentale della città. La vittima è Enrico Marmoreo, 25enne già noto alle forze dell'ordine: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane si trovava a bordo della sua automobile, una Fiat 500 quando è stato raggiunto dal killer, che gli ha sparato almeno otto colpi di pistola, calibro 9×21. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Bagnoli, per il 25enne non c'era più niente da fare. L'omicidio ha attirato anche un capannello di curiosi, visto che a pochi passi dal luogo del delitto sorge uno chalet molto frequentato.

Disposta l'autopsia sul corpo della vittima

Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, che ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima: la salma di Enrico Marmoreo è stata sequestrata e portata in obitorio, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le indagini sull'omicidio del 25enne sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Napoli e a quelli del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli, che hanno già effettuato i rilevi del caso, sul posto, per individuare il responsabile o gli eventuali responsabili.