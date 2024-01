L’auto rubata da un anno era a soli 30 km: circolava con le targhe straniere La Polizia ha rinvenuto un’auto rubata nel 2022 a Grumo Nevano (Napoli): è stata fermata per un controllo a Nola, le targhe originali erano state sostituite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da Grumo Nevano era sparita da un anno e qualche mese, nel novembre 2022. Di strada, però, non ne aveva fatta troppa: era tornata a circolare a Nola, ad appena una trentina di chilometri di distanza, con targhe francesi per non essere riconosciuta. L'automobile, una Fiat 500, è stata fermata per un controllo dalla Polizia Stradale e sequestrata, l'uomo alla guida, un 39enne del Nolano con precedenti, anche specifici, è stato denunciato a piede libero e sanzionato per diverse violazioni al Codice della Strada.

Il veicolo è stato intercettato dalla pattuglia in via San Massimo nella giornata di martedì, 23 gennaio, durante i servizi di vigilanza lungo le strade cittadine. Gli agenti hanno verificato le targhette identificative e hanno appurato che quella del costruttore, presente nel vano motore, era diversa da quella originale; da ulteriori accertamenti sul veicolo è saltata fuori la denuncia per furto, presentata a Grumo Nevano.

Le targhe, naturalmente, erano state sostituite: al posto di quelle originali, che avrebbero reso riconoscibile il veicolo, ne erano state apposte due francesi. L'automobile è stata sottoposta a sequestro penale. Il 39enne dovrà rispondere di riciclaggio, contraffazione e utilizzo di sigilli dello Stato e gli sono state inoltre contestate diverse violazioni al Codice della Strada.