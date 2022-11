Lancia segnali stradali e new jersey in strada mentre passano le auto: 28enne arrestato a Giugliano L’uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo una breve colluttazione: ancora da chiarire le cause che hanno spinto il 28enne a mettere in pericolo l’incolumità degli automobilisti.

A cura di Valerio Papadia

"C'è un uomo che sta creando pericolo alla circolazione stradale". Questa la segnalazione che, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 novembre, è arrivata ai carabinieri della stazione di Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano. I militari dell'Arma, intorno alle ore 14, sono così intervenuti sulla via Domitiana, all'altezza di piazzetta Di Nardo: qui, hanno notato un uomo che, per cause che sono ancora in corso di accertamento, stava divellendo segnali stradali e new jersey (gli sparti-traffico) per poi scagliarli sulla strada, mentre i veicoli transitavano, creando un effettivo pericolo per gli automobilisti.

I carabinieri hanno invitato l'uomo ad interrompere il suo comportamento, ma lui non ha voluto sentire ragioni e ha proseguito a lanciare segnali stradali sulla carreggiata: i militari dell'Arma hanno così tentato di bloccare l'uomo, riuscendoci soltanto dopo una colluttazione. In manette è finito un 28enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine: l'uomo è stato portato in carcere in attesa di giudizio.

I carabinieri sono stati medicati in ospedale

I due carabinieri intervenuti, che hanno ingaggiato una colluttazione con il 28enne arrestato, sono stati medicati all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: le loro condizioni sono state giudicate buone dai sanitari, che hanno consigliato ai due militari soltanto qualche giorno di riposo.