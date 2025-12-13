Lancia la droga per non farsi arrestare: l’hashish si infila nel finestrino aperto di un’auto in transito

La rocambolesca vicenda in piazza Cavour, nel cuore di Napoli: la droga è finita nell’auto in transito, con l’ignaro autista che è stato fermato dai carabinieri.

Una coincidenza degna di una trama cinematografica quella che costituisce il fulcro della rocambolesca storia che arriva da piazza Cavour, nel cuore di Napoli, dove un pusher ha lanciato via la droga per sfuggire al controllo e la sostanza stupefacente si è infilata dritta nel finestrino aperto di un'auto in transito.

Lo spacciatore è stato arrestato

I carabinieri della stazione Stella, impegnati proprio in un servizio antidroga sul territorio, notano Salvatore Verdicchio, 33enne già noto alle forze dell'ordine, mentre cede un involucro a un cliente. Alla vista dei militari dell'Arma, intervenuti, il 33enne tenta di fuggire e, durante la corsa, lancia l'involucro contenente l'hashish che stava spacciando: il caso ha voluto, come anticipato, che la droga si infilasse nel finestrino aperto di un'auto che stava transitando di lì proprio in quel preciso istante.

E così, i carabinieri si sono trovati costretti a fermare il malcapitato e ignaro autista della vettura, sequestrando 10 grammi di hashish. Nel frattempo, Verdicchio è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è in attesa di giudizio; i militari dell'Arma hanno sequestrato anche 90 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

Un altro pusher arrestato in provincia

Ha 23 anni ed è incensurato, invece, un altro spacciatore, arrestato sempre dai carabinieri nelle scorse ore: il 23enne è finito in manetta a Giugliano, nella provincia di Napoli. In casa del giovane, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 400 grammi di marijuana e 160 euro in contanti: si tratta del decimo pusher incensurato arrestato dai carabinieri tra Napoli e provincia negli ultimi due mesi.