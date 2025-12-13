Ancora uno spacciatore incensurato e insospettabile arrestato in provincia di Napoli: è il decimo in due mesi

Si allunga la lista dei pusher insospettabili e incensurati arrestati negli ultimi tempi tra Napoli e provincia: l'ultimo, in ordine di tempo, è un giovane di 23 anni, finito in manette a Giugliano in Campania. Nell'ambito di controlli può serrati contro lo spaccio di droga, nella frazione di Varcaturo, i carabinieri della locale stazione hanno controllato l'abitazione di un giovane insospettabile del posto: il 23enne è incensurato, ma a insospettire i militari dell'Arma è stato l'insolito viavai che c'è in via Staffetta, proprio in prossimità dell'abitazione del ragazzo.

In casa del 23enne sequestrati 400 grammi di marijuana e denaro contante

E così, i carabinieri hanno deciso di approfondire e hanno perquisito l'abitazione del 23enne: all'interno, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 4 panetti di marijuana, per un peso complessivo di 400 grammi; trovati anche 160 euro in contanti e materiale atto al confezionamento della droga, come 100 bustine di cellophane. Al termine del controllo, il 23enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: si tratta del decimo incensurato arrestato per droga dai carabinieri, negli ultimi due mesi, tra Napoli e provincia. Il 23enne è in attesa di giudizio.