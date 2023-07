“L’acqua del rubinetto non è pura, chiedi il purificatore gratis”, ma per il Comune è una truffa Il Comune di Tramonti in costiera amalfitana ha pubblicato un avviso alla cittadinanza: “Non fate contratti e non fornite dati per telefono. Chiamate i carabinieri”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di tentativi di truffe via telefono ai cittadini di Tramonti. Persone che chiamano a casa inventando “convenzioni” con il Comune e richiedendo per telefono i dati della carta d’identità per cambiare contratto di luce, gas o fibra internet. Addirittura c’è chi diffonde la notizia falsa che a Tramonti l’acqua potabile non sarebbe più pura e quindi propone un “purificatore d’acqua GRATIS”. Bisogna diffidare da tutti". A lanciare l'allarme è il Comune di Tramonti, sulla costiera amalfitana, in provincia di Salerno, guidato dal sindaco Domenico Amatruda.

Il Comune pubblica l'avviso alla cittadinanza

Il Municipio ha lanciato un avviso alla cittadinanza, mettendola in guardia da presunti tentativi di truffa, soprattutto telefonica, che potrebbero colpire in particolare gli abitanti più anziani e fragili. Addirittura, come sottolinea il Comune in una nota, c’è chi diffonderebbe la fake news, secondo l'Ente, che a Tramonti "l’acqua potabile non sarebbe più pura". Da qui, la proposta di prendere un “purificatore d’acqua gratuito".

Il Comune di Tramonti, a questo punto, ha voluto fare chiarezza, pubblicando l'avviso alla cittadinanza sulla sua pagina Facebook ufficiale, e invitando i cittadini a: