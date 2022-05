La star NBA LeBron James: “Capri è il mio posto preferito per le vacanze” “Il mio luogo preferito per le vacanze? Capri”. Così LeBron James risponde ad un fan durante uno dei suoi classici “question time” sui social.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Il mio posto preferito per le vacanze? Capri, in Italia". LeBron James, durante uno dei suoi classici "question time" su Twitter dove risponde alle domande di fan e curiosi, replica così ad un tifoso e gamer statunitense, che gli aveva chiesto quale fosse. Nessun dubbio al riguardo, del resto, visto che spesso la star dell'Nba è stato immortalato sulla splendida Isola Azzurra del Golfo di Napoli.

Gli avvistamenti nel Golfo non sono certo una novità per LeBron James, il grande campione della Nba. "The King", il Re come viene soprannominato, anche lo scorso anno aveva scelto la Campania per le sue vacanze estive. Ci era già stato anche negli anni precedenti, prima che il Covid "rallentasse" i viaggi, e vi era tornato poi nell'agosto 2021, appena lo scorso anno. E in quel caso aveva trascorso le vacanze a bordo di un superyacht di lusso Cyan da 42 metri, battente bandiera inglese, che era stato affittato nei mesi precedenti anche dalla star degli U2 Bono Vox. Sette giorni a bordo dell'imbarcazione, partita da Marina di Stabia, il Porto Turistico di Castellammare di Stabia, ed ormeggiata poi al largo di Capri. Ma tante anche le sue "discese" a terra, anche in Costiera Amalfitana e in quella Sorrentina.