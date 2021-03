Sono 1.823 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 12.652 tamponi analizzati nei laboratori della regione nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi e tamponi, del 14,40%, più alto rispetto a quello del giorno precedente (10,96%) e della media nazionale. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid. Intanto, da ieri, anche in Campania, sono sospese in via provvisoria e precauzionale, le vaccinazioni anti-Covid19 con Astrazeneca, per decisione dell'Aifa, l'agenzia nazionale del farmaco, nell'attesa di approfondimenti, mentre proseguono normalmente quelle con i vaccini Pfizer e Moderna.

Da mercoledì saranno attivate anche le prenotazioni per le vaccinazioni per le persone con fragilità (trapiantanti, diabetici, disabili e altri), dopo gli ultra 70 enni che sono stati attivati sabato scorso. Resta alto il numero dei contagiati con sintomi, 607 casi, confermando il trend avviato dopo il 7 marzo, ultimo giorno in cui i sintomatici erano sotto quota 500. Mentre ieri si sono registrati anche altri 35 decessi. Di conseguenza sono in aumento anche i ricoveri negli ospedali, che superano le 1.700 unità: sono 161 le persone nei reparti di terapia intensiva, con altre 1.543 persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria.

De Luca blinda la Campania per Pasqua

Intanto, De Luca "blinda" la Campania, con ulteriori restrizioni rispetto al Dpcm Draghi in vigore da ieri fino al 6 aprile. Con l'ordinanza regionale numero 9 pubblicata ieri è stato disposto lo stop agli spostamenti verso le seconde case in tutta la regione. Vietati anche gli esami di scuola guida, i corsi di teatro e di lingua. Per il trasporto pubblico, il "coefficiente di riempimento" che non dovrà essere superiore al 50 per cento. L'ordinanza è la numero 9 del 2021 ed è stata firmata dal Presidente Vincenzo De Luca nella giornata di ieri.